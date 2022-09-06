"Они другой ориентации": Лукашенко хочет наказать тех, кто уехал из Беларуси

Президент РБ заявил, что нужно выяснить, не действуют ли мигранты в ущерб государству

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко, который подвел своего российского коллегу, продолжает еще сильнее ограничивать население собственной страны. На этот раз он взялся за гражданство лиц, покинувших территорию РБ. Самопровозглашенный диктатор решил, что у отдельных людей паспорта нужно забрать.

Как передает белорусское государственное издание "Белта", Лукашенко намерен лишать гражданства те, кто выехал за границу и, по его мнению, "действовал в ущерб государству".

"В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто уехал за границу, действуют ли они во вред государству и народу, совершая преступления. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали связь с ней?" — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

При этом он добавил, что нужно обсудить требования к белорусам, которые получили карту поляка или другой документ, дающий им право проживать в странах ЕС. Лукашенко назвал их "людьми другой ориентации".

"Нам нужно разобраться: либо они граждане Беларуси, либо они просто заблудились, просто взяли эту карту якобы случайно, либо у них другая "ориентация". Думаю, органы внутренних дел и дипломатической службы имеют другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", – резюмировал он.

Напомним, что несколькими неделями ранее Лукашенко анонсировал "перестройку" в функционировании партий и гражданском обществе. Диктатор решил, что к ОО и партиям нужно выдвигать требования по соблюдению государственного курса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Беларуси журналисты "переименовали" школу в честь звезды аниме.