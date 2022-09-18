"Знайшли зручне місце": лукашенко заявив про формування в Україні підрозділів для повалення його режиму

Автор фрази "а я вам зараз покажу, звідки" придумав чергову маячню

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, який активно підтримав росію у війні проти України, виступив з досить дивною заявою про те, що в нашій країні нібито "формуються силові підрозділи" для повалення його диктаторського режиму.

Про це він сказав у промові, присвяченому Дню народної єдності білорусі, у суботу, 17 вересня.

"В Україні знайшли зручне місце. Сьогодні формуються силові підрозділи для повалення влади в білорусі та повернення нас щонайменше до 1939 року", — цитує лукашенка державне пропагандистське агентство БЕЛТА.

На відео помітно, що несучи цю нісенітницю, псевдопрезидент сам починає в неї вірити, і справді боїться. Такий висновок можна зробити з того факту, що тон голосу "тривідсоткового" змінюється і стає гучнішим, але це явна спроба приховати страх.

Слова лукашенка, якого білоруси іноді поза очі називають "бульбофюрером", коментує білоруський Telegram-канал "Нехта".

"Синьопалий тарган перегрівся на сонечку в Узбекистані і видав свої чергові маячні фантазії за реальність ", — пишуть з іронією білоруські журналісти.

лукашенко несе чергове марення

Але лукашенко не був би собою, якби не видав ще одного звинувачення у стилі "А я вам зараз покажу".

Так, він заявив, що "розвал України вже розпочався", а польські, литовські та латиські політики нібито "наївно розраховують виторгувати собі майбутнє у нових геополітичних реаліях".

"Дуже шкода, що наші сусіди не вивчили уроки історії. Але головне, щоб ми пам’ятали свій історичний досвід, а нашим онукам не довелося вибудовувати національну державність наново ", — сказав він.

Чого варте слові "вусатого таргана" про "національну державу", а насправді – про особисту диктатуру лукашенка — не треба пояснювати більшості білорусів, які активно вимагали його відставки у 2020 році. Тепер, схоже, він явно боїться повторення тих подій, адже з поразкою путіна у війні у нього не залишиться жодного "захисту", і народ сусідньої країни розчавить його як "таргана".

Нагадаємо, на думку глави Міноборони Олексія Резнікова, варіант із вторгненням через північні кордони, як і раніше, залишається ймовірним, але особливого бажання воювати у білорусів немає. Міністр упевнений, що білоруси не є ворогами нашої країни і ставляться до нас набагато краще, ніж росіяни.