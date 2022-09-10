Білорусь можуть змусити вступити у війну? Резніков озвучив один зі сценаріїв

Білоруси відрізняються від росіян, яких остаточно зазомбували пропагандою

Білорусь, яка нещодавно розпочала чергові військові навчання біля кордонів України, знову почала тривожити багатьох наших співвітчизників. Варіант із вторгненням через північні кордони, як і раніше, залишається ймовірним, але особливого бажання воювати у білорусів немає. За словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, білоруси не є ворогами нашої країни і ставляться до нас набагато краще, ніж росіяни.

Про це чиновник розповів під час інтерв’ю "РБК-Україна". Резніков підкреслив, що загальний аналіз ситуації дозволяє зрозуміти: народ РБ не встигли настільки ж сильно зазомбувати, як російських громадян. Це стосується й ставлення до кремлівської "спецоперації" в Україні.

Росіяни більше "відірвані від ситуації". Це дозволяє їм вірити в усі розповіді про український "нацизм", "фашизм" і в цілому сформувати недовірливе та навіть вороже ставлення до нашої країни. Жителі рф переважно пасивно підтримують політику свого керівництва, тим самим стаючи співучасниками військових злочинів.

І хоча білоруси не такі, загроза вторгнення з їхнього боку все ж таки залишається.

"Слово "переконати" — це не про відносини путіна та білорусів. А спробувати змусити — може. Аншлюс Білорусі фактично відбувся, — говорить Олексій Резніков. — Але мої спостереження за вже майже сім місяців кажуть, що немає гарячого бажання білорусів воювати в Україні, це зчитується керівництвом Білорусі".

Нагадаємо, що диктатор лукашенка 24 серпня привітав український народ із Днем Незалежності. Ця заява була сприйнята як глузування та знущання, але насправді в ній може ховатися куди більший підтекст.

Про що саме могла свідчити подібна поведінка самопроголошеного білоруського лідера, "Телеграф" розбирався разом із експертами.