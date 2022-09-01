Чи буде вторгнення Білорусі в Україну: у Зеленського дали конкретну відповідь

В Офісі президента дали чітку відповідь про те, чи Білорусь стане нападати на Україну

Участь Білорусі у війні росії проти України зводиться до надання своєї інфраструктури, проте на більше вона не піде.

Як розповів в ефірі телемарафону єдиних новин радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, у Білорусі панують зовсім інші суспільні настрої, ніж у рф.

За його словами, якщо у росії показник прихильників війни оцінюється на рівні 80%, то у Білорусі таких лише 10-15%.

Також Подоляк додав, що свою роль відіграє і краща поінформованість про те, як насправді справи на фронті, а тому нині білоруська армія деморалізована.

"Вони все ж таки не в такому інформаційному просторі живуть, як росіяни, там не такі обмеження", — сказав він.

Крім того, чиновник підкреслив, що і сам диктатор олександр лукашенко розуміє, що від війни йому немає жодної вигоди, та й виставити боєздатне угруповання військ проти України йому не вдасться.

"Росіяни пустили в дію вже понад 250 тисяч людей у війні проти України і це їм не допомагає, а в Білорусі такої кількості немає військ", — зазначив Подоляк.

Це, за його словами, свідчить про те, що доля Білорусі у цій війні зведеться лише до надання своєї інфраструктури та повітряного простору росіянам.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли "Телеграфу" про те, чи існує ймовірність того, що лукашенко відправить свою армію на війну проти України.