Будет ли вторжение Беларуси в Украину: у Зеленского дали конкретный ответ

В Офисе президента дали четкий ответ о том, станет ли Беларусь нападать на Украину

Участь Беларуси в войне россии против Украины сводится к предоставлению своей инфраструктуры, однако на большее она не пойдет.

Как рассказал в эфире телемарафона единых новостей советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в Беларуси царят совсем другие общественные настроения, чем в россии.

По его словам, если в россии показатель сторонников войны оценивается на уровне 80%, то в Беларуси таких лишь 10-15%.

Также Подоляк добавил, что свою роль играет и лучшая проинформированность о том, как в действительности обстоят дела на фронте, а потому в настоящее время белорусская армия деморализована.

"Они все же не в таком информационном пространстве живут, как россияне, там не такие ограничения", — сказал он.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что и сам диктатор александр лукашенко понимает, что от войны ему нет никакой выгоды, да и выставить боеспособную группировку войск против Украины у него не получится.

"Россияне задействовали уже более 250 тысяч человек в войне против Украины и это им не помогает, а в Беларуси такого количества нет войск", — отметил Подоляк.

Это, по его словам, свидетельствует о том, что участь Беларуси в этой войне сведется лишь к предоставлению своей инфраструктуры и воздушного пространства россиянам.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Телеграфу" о том, существует ли вероятность того, что лукашенко отправит свою армию на войну против Украины.