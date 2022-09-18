"Нашли удобное место": лукашенко заявил о формировании в Украине подразделений для свержения его режима

Автор фразы "а я вам сейчас покажу, откуда" придумал очередной бред

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко, активно поддержавший рф в войне против Украины, выступил с довольно странным заявлением о том, что в нашей стране якобы "формируются силовые подразделения" для свержения его диктаторского режима.

Об этом он сказал в речи, посвященной Дню народного единства беларуси, в субботу, 17 сентября.

"В Украине нашли удобное место. Сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в беларуси и возвращению нас, по меньшей мере до 1939 года", — цитирует Лукашенко государственное пропагандистское агентство БЕЛТА.

На видео заметно, что неся эту чушь, псевдопрезидент сам начинает в нее верить, и действительно боится. Такой вывод можно сделать из того факта, что тон голоса "трехпроцентного" меняется и становится громче, но это явная попытка скрыть страх.

Слова лукашенко, называемого белорусами иногда за глаза "бульбофюрером", комментирует белорусский Telegram-канал "Нехта".

"Синепалый таракан перегрелся на солнышке в Узбекистане и выдал свои очередные бредовые фантазии за реальность", — пишут с иронией белорусский журналисты.

лукашенко несет очередной бред

Но лукашенко не был бы собой, если бы не выдал еще одно обвинение в стиле "А я вам сейчас покажу".

Так, он заявил, что "развал Украины уже начался", а польские, литовские и латышские политики якобы "наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях".

"Очень жаль, что наши соседи не изучили уроки истории. Но главное, чтобы мы помнили свой исторический опыт, а нашим внукам не пришлось выстраивать национальную государственность заново", — сказал он.

Чего стоит слова "усатого таракана" о "национальном государстве", а на самом деле – о личной диктатуре лукашенко — не нужно объяснять большинству белорусов, которые активно требовали его отставки в 2020 году. Теперь, похоже, он явно боится повторения тех событий, ведь с поражением путина в войне у него не останется никакой "защиты", и народ соседней страны раздавит его как "таракана".

Напомним, по мнению главы Минобороны Алексея Резникова, вариант с вторжением через северные границы по-прежнему остается вероятным, но особого желания воевать у белорусов нет. Министр уверен, что белорусы не являются врагами нашей страны и относятся к нам намного лучше, чем россияне.