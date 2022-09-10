Беларусь могут заставить вступить в войну? Резников озвучил один из сценариев

Белорусы отличаются от россиян, которых окончательно зазомбировали пропагандой

Беларусь, не так давно начавшая очередные военные учения у границ Украины, снова начала бередить умы многих наших соотечественников. Вариант с вторжением через северные границы по-прежнему остается вероятным, но особого желания воевать у белорусов нет. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, белорусы не являются врагами нашей страны и относятся к нам намного лучше, чем россияне.

Об этом чиновник рассказал во время интервью "РБК-Украина". Резников подчеркнул, что общий анализ ситуации позволяет понять: народ РБ не успели настолько же сильно зазомбировать, как российских граждан. Это касается и отношения к кремлевской "спецоперации" в Украине.

Россияне больше "оторваны от ситуации". Это позволяет им верить во все рассказы об украинском "нацизме", "фашизме", и в целом сформировать недоверчивое и даже вражеское отношение к нашей стране. Жители рф в своем большинстве пассивно поддерживают политику своего руководства, тем самым становясь участниками военных преступлений.

И хотя белорусы не такие, угроза вторжения с их стороны все же остается.

"Слово "убедить" — это не об отношениях путина и белорусов. А попытаться заставить — может. Аншлюс Беларуси фактически состоялся, — говорит Алексей Резников. — Но мои наблюдения за уже почти семь месяцев говорят, что нет горячего желания белорусов воевать в Украине, это считывается руководством Беларуси".

Напомним, что диктатор лукашенко 24 августа поздравил украинский народ с Днем Независимости. Это заявление было воспринято как насмешка и издевательство, но на деле в нем может скрываться куда больший подтекст.

О чем именно могло свидетельствовать подобное поведение самопровозглашенного белорусского лидера, "Телеграф" разбирался вместе с экспертами.