Офіційно РБ не визнавала Кримський півострів територією росії

Білорусь, тема якої знову останнім часом стала більш актуальною для українців, вкотре підтвердила свою прихильність до кремлівського уряду. Цього разу — уклавши угоду про співпрацю із окупованим Севастополем. Документи підписали представники міськвиконкому Мінська.

Про це повідомляє опозиційне білоруське видання "Дзеркало", передає "Телеграф". Укладання угоди пройшло між білоруським чиновником Володимиром Кухарєвим та гауляйтером Севастополя михайлом развожаєвим.

Найцікавішим є те, що за фактом Білорусь так і не визнала Крим російською територією. Диктатор олександр лукашенко не раз робив усілякі натяки на це, але відкрито визнати "права" рф на анексований півострів так і не наважився.

Втім, нинішній підписаний документ є одним із кроків до такої політики. Окупаційна "влада" Севастополя вже назвала укладання угоди "історичним моментом". Також развожаєв заявив, що переговори про таке рішення вони вели вже тривалий час.

Кухарєв та развожаєв

Підписаний документ передбачає, що Мінськ і Севастополь укріплять відносини в гуманітарному та експортному плані, а також покращать співпрацю щодо молодіжної політики, освіти та культури.

Цікаво, що в Білорусі цей момент фактично оминули: в інформпросторі про це зовсім небагато інформації. Натомість в окупованому Криму подію визнають чи не найважливішою за останній час.

Втім, нічого важливішого за "бавовну", організовану українськими військовими на Кримському півострові, бути аж ніяк не може.

Якщо ж, звісно, не йдеться про повну деокупацію Криму, яка, на думку американського генерала, обов’язково настане буквально протягом року.