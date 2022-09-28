Війна закінчиться через 3 місяці після значущої події: у Зеленського сказали, якої

Для припинення війни точно знадобиться більше зброї

Повномасштабне російське вторгнення в Україну, яке розпочалося 216 днів тому, може завершитися приблизно через 3-3,5 місяці, якщо при цьому виконати всього дві умови, одна з яких більше залежить від західних країн.

Таку думку у середу, 28 вересня, в ефірі телемарафону озвучив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, складові повної перемоги України у війні проти російських загарбників — це зброя та прорив на Донбасі.

"Тепер я скажу, коли може закінчитися війна. Перша складова — це кількість техніки воєнної, кількість снарядів конкретно. Друга складова — падіння будь-якого з двох міст: Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує все, що є у російської федерації. Те, що й так тримається на соплях. Це все вже рухне остаточно. І після падіння Луганська чи Донецька, я можу Вам сказати, мине 3, — 3,5 місяці й війна закінчиться. На повністю звільнених територіях України у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року", — заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що у Центральному управлінні розвідки США вважають, що путінська війна вже пішла не за планом і підтвердженням цьому стала так звана "часткова" мобілізація.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош вважає, що українці дуже близькі до перемоги у війні за власну незалежність.