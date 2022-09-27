Ми дуже близькі до Перемоги України у цій Війні за Незалежність - Дмитро Ярош
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Колишній лідер "Правого сектору", керівник української націоналістичної організації "Тризуб" Дмитро Ярош прокоментував останні події у росії
Ми — дуже близько до Перемоги України у цій Війні за Незалежність…
Ми, Українці, нанесли непоправні втрати регулярним збройним силам ерефії, тому сатанинський режим путіна, змушений оголосити мобілізацію і погрожувати всьому світу ядерним кийком (цей кремлівський карлик думає, що його бояться)…
У цей же час Оркостан почало "качати":
- сотні тисяч "русскіх і нєрусскіх русскіх", від страху обгадились і рванули з "росії-матушкі";
- національні окраїни недоімперії вже подають голос;
- чмобіки починають масово здаватися, ще не потрапивши на Український фронт;
- бульбоштандартфюрер, обнімаючись з карликом, "кидає" того після кожної "братської" зустрічі і вже веде сепаратні перемовини зі США та ЄС;
- у "другої армії колишнього світу" не вистачає всього;
- "референдуми" підкреслюють, для цивілізованого світу, жалюгідність та слабкість ерефії тощо…
Російська недоімперія закінчує своє існування.
Головне, нам — Українцям — дотиснути цих нелюдей, знищити максимальну кількість ворогів і "наших" колаборантів; не дати другого шансу імперіалістам перегрупуватися і здійснити чергову спробу відродити імперію зла.
Переконаний, що ми, за допомогою союзників, зможемо реалізувати це!
Російська недоімперія буде знищена, а Україна стане Самостійною та Соборною.
Горджусь тим, що є Українцем і радію тому, що живу саме у цю історичну епоху!
Слава Нації!
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