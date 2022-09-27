Мы очень близко к Победе Украины в этой Войне за Независимость - Дмитрий Ярош
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Бывший лидер "Правого сектора", руководитель украинской националистической организации "Тризуб" Дмитрий Ярош прокомментировал последние события в россии
Мы очень близко к Победе Украины в этой Войне за Независимость…
Мы, Украинцы, нанесли невосполнимые потери регулярным вооруженным силам эрефии, поэтому сатанинский режим путина вынужден объявить мобилизацию и угрожать всему миру ядерной дубинкой (этот кремлевский карлик думает, что его боятся).
В это же время Оркостан начало "качать":
- сотни тысяч "русских и нерусских русских", от страха обгадились и рванули с "россии-матушки";
- национальные окраины недоимперии уже подают голос;
- чмобики начинают массово сдаваться, еще не попав на Украинский фронт;
- клубнештандартфюрер, обнимаясь с карликом, "бросает" его после каждой "братской" встречи и уже ведет сепаратные переговоры с США и ЕС;
- у "второй армии бывшего мира" не хватает всего;
- "референдумы" подчеркивают, для цивилизованного мира, жалость и слабость эрефии и т.д.
Российская недоимперия заканчивает свое существование.
Главное, нам – Украинцам – дожать этих изуверов, уничтожить максимальное количество врагов и "наших" коллаборантов; не дать второго шанса империалистам перегруппироваться и совершить очередную попытку возродить империю зла.
Убежден, что мы с помощью союзников сможем реализовать это!
Российская недоимперия будет уничтожена, а Украина станет Самостоятельной и Соборной.
Горжусь тем, что Украинец и радуюсь тому, что живу именно в эту историческую эпоху!
Слава Нации!
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