ЗСУ перервали політ "злісних птахів": на півдні України знищено 5 ворожих дронів-камікадзе

Дрони запускалися мирними містами з акваторії Чорного моря.

Під кінець 218-го дня війни українські сили ППО "перервали політ" російських дронів-камікадзе, які намагалися атакувати Одеську та Миколаївську області.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

"З 23:00 до 24:00 російські окупаційні війська атакували сімома дронами-камікадзе Shahed-136 південь України", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що п’ять барижуючих боєприпасів були знищені силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь":

два – на Одеському напрямку;

три – на Миколаївському напрямку.

"Пуски Shahed-136 проводилися з акваторії Чорного моря", — додали у Повітряних силах ЗСУ.

Повідомлення Повітряних сил України

Нагадаємо, що найближчим часом Україна може отримати від США систему ППО "Титан", яка стане надійним "щитом" від путінських дронів.