ЗСУ перервали політ "злісних птахів": на півдні України знищено 5 ворожих дронів-камікадзе
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Дрони запускалися мирними містами з акваторії Чорного моря.
Під кінець 218-го дня війни українські сили ППО "перервали політ" російських дронів-камікадзе, які намагалися атакувати Одеську та Миколаївську області.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
"З 23:00 до 24:00 російські окупаційні війська атакували сімома дронами-камікадзе Shahed-136 південь України", — сказано в повідомленні.
Зазначається, що п’ять барижуючих боєприпасів були знищені силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь":
- два – на Одеському напрямку;
- три – на Миколаївському напрямку.
"Пуски Shahed-136 проводилися з акваторії Чорного моря", — додали у Повітряних силах ЗСУ.
Нагадаємо, що найближчим часом Україна може отримати від США систему ППО "Титан", яка стане надійним "щитом" від путінських дронів.