Війна – день 218: наступ ЗСУ, ядерні погрози рф

Оперативно про головне 29 вересня

Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває вже 218 днів. Українські сили оборони продовжують наступ на сході країни, зокрема ЗСУ закріплюються на східному березі річки Оскіл. Крім того, наші захисники успішно діють у районі Лиману (Донецька область). У ЦРУ вважають, що війна для глави кремля володимира путіна пішла не за планом. Кривавому диктатору залишається лише погрожувати світові "ядерною палицею". Російська армія через провали на фронті продовжує ракетний терор мирних міст, зокрема напередодні загарбники обстріляли Кривий Ріг.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Одна з ворожих ракет Х-59, запущених напередодні ввечері, значно пошкодила підприємство з переробки зернових у Кривому Розі, повідомив голова ОВАВалентин Резніченко.

Нагадаємо, інформація за 26 вересня доступна у зведенні: "Війна – день 215: Наступ ЗСУ, іранські дрони атакують Одесу".

З даними за 27 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна – день 216: ЗСУ продовжують звільняти Харківщину, росіяни знову б’ють по містах ракетами та дронами-камікадзе".

Про те, що відбувалося 28 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна – день 217: ЗСУ просуваються на Харківщині й поступово оточують угруповання військ рф".