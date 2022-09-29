Люди, які визначають майбутнє: троє українців потрапили до престижного списку журналу TIME

Представників нашої країни стали високо цінувати в усьому світі

Троє українських громадян поповнили престижний список TIME100 Next, який щорічно складається журналістами видання TIME. Внесок наших співвітчизників у розвиток різних сфер суспільства став настільки великим, що його відзначили на такому високому рівні. У переліку людей, які "змінюють наш світ та визначають майбутнє", опинилися голова Мінцифри Михайло Федоров, керівник Мінінфраструктури Олександр Кубраков, а також українська математик Марина В’язовська.

Більше деталей повідомляє сам журнал TIME. Зазначимо, зазвичай цей список називають "сотнею висхідних зірок", які працюють у різних індустріях по всьому світу. Найчастіше його представниками є вчені, лікарі, музиканти, а також політики та громадські діячі.

"Що поєднує їх, це їхні екстраординарні зусилля, спрямовані на зміну нашого світу та визначення нашого майбутнього", — зазначили укладачі рейтингу.

Чим же такий важливий внесок трьох українців, яких включили до списку?

Михайло Федоров . На думку Єврокомісара з питань конкуренції Маргарет Вестагер, саме цей український міністр дозволив іноземцям побачити, наскільки сучасною є Україна. До того ж чиновник регулярно покращує вітчизняну діджиталізацію та розвиває технології, здатні протистояти дезінформації.

. На думку Єврокомісара з питань конкуренції Маргарет Вестагер, саме цей український міністр дозволив іноземцям побачити, наскільки сучасною є Україна. До того ж чиновник регулярно покращує вітчизняну діджиталізацію та розвиває технології, здатні протистояти дезінформації. Олександр Кубраков . Міністр інфраструктури опинився у списку за те, що є одним із найактивніших учасників процесу зернового експорту з України, допомагаючи цим світу уникнути голоду.

. Міністр інфраструктури опинився у списку за те, що є одним із найактивніших учасників процесу зернового експорту з України, допомагаючи цим світу уникнути голоду. Марина В’язовська. Ця вчена, будучи однією з найталановитіших математиків усієї планети, змогла стати першою українкою, яка отримала медаль Філдса. Цю нагороду ще називають "нобелівкою для математиків". Вона знайшла найпростіший і найшвидший спосіб упаковати сфери в найменший простір. Також В’язовська вивчала аналіз Фур’є, займаючись вирішенням пов’язаних завдань та завдань з інтерполяції. Її дослідження допоможуть виправити наявні помилки в організації мобільного та іншого мережевого зв’язку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією журналу Jerusalem Post. Він обігнав навіть чинного ізраїльського прем’єра Яїра Лапіда.

Також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прикрасив обкладинку журналу TIME.