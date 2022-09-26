Журнал Time вийшов із Залужним на обкладинці: про що йдеться у статті про українського генерала

Журналісти Time дізналися чимало маловідомих фактів про життя генерала

Вище керівництво України, яке понад пів року очолює боротьбу з російськими загарбниками та диктатором Путіним, здобуло світову славу та визнання. Днем раніше українського президента Володимира Зеленського визнали найвпливовішим євреєм світу за версією Jerusalem Post, а сьогодні, 29 вересня, американський тижневик Time вийшов з обкладинкою, головним героєм якої став Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Крім фотографії на першій шпальті, Залужному присвятили велику статтю, у якій розповіли чимало маловідомих фактів з життя українського генерала. "Телеграф" зібрав найцікавіші з них.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на обкладинці журналу Time

Про життя і отримання посади

"Залужний пив пиво на дні народження дружини, коли вийшов на вулицю, щоб прийняти мобільний дзвінок і дізнався про свою нову роботу".

"[Залужний] каже, що мріяв стати коміком, як і сам Зеленський".

Про військову справу та наставників

"Залужний також поважав і захоплювався настановами своїх російських колег. У своєму кабінеті він зберігає зібрання творів командувача збройними силами Росії генерала Валерія Герасимова. "Я виховувався на російській військовій доктрині, і я все ще вважаю, що вся наука про війну знаходиться в Росії", – каже Залужний. "Я вчився у Герасимова. Я читав усе, що він коли-небудь писав… Він найрозумніший з людей, і мої очікування від нього були величезними".

"У 2020 році Залужний керував амбітним комплексом військових навчань, серед яких було випробування протитанкової ракети Javelin. Під час спостереження президента з оглядового майданчика демонстрація провалилася. Залужний був упевнений, що в Офісі президента його знатимуть як "невдаху з несправними Джавелінами".

Про війну в Україні

"На відміну від Зеленського, який скептично ставився до звітів розвідки про неминучість масового російського вторгнення, Залужний був частиною корпусу українських офіцерів, які розглядали це як питання часу".

"Після [початку великої війни] генерали перемістили та замаскували військову техніку, вивели війська та зброю зі своїх баз і відправили їх у тури по країні… "Нам потрібно було, щоб супротивник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимося телевізор і публікуємо дописи у Facebook".

Міллі, американський колега Залужного, був певним чином вражений, коли побачив, що українці тримаються. Він запитав у Залужного, чи планує він евакуюватися в більш безпечне місце. "Я йому сказав: "Я вас не розумію", — розповідає Залужний. "Для мене війна почалася у 2014 році… Я не тікав тоді й не збираюся тікати зараз".

Залужний готується до тривалої і кривавої битви. "Знаючи те, що я знаю про росіян з перших вуст, наша перемога не буде остаточною", — сказав він TIME. "Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що успіхи Збройних сил України у багатьох аспектах залежать від їх керівника — Валерія Залужного. Завдяки його наказам вдалося не тільки ліквідувати понад 50 тисяч російських окупантів, а й досягнути успіху під час контрнаступів на Харківському та Херсонському напрямках. Звісно, що мужність наших захисників відігравала при цьому найважливішу роль, але без мудрого керівника було б складніше.