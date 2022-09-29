Люди, определяющие будущее: трое украинцев попали в престижный список журнала TIME

Представителей нашей страны стали более высоко ценить во всем мире

Трое украинских граждан пополнили престижный список TIME100 Next, который ежегодно составляется журналистами издания TIME. Вклад наших соотечественников в развитие различных сфер общества стал настолько большим, что его отметили на столь высоком уровне. В перечне людей, которые "изменяют наш мир и определяют будущее", оказались глава Минцифры Михаил Федоров, руководитель Мининфраструктуры Александр Кубраков, а также украинская математик Марина Вязовская.

Больше деталей сообщает сам журнал TIME. Отметим, что обычно этот список называют "сотнею восходящих звезд", которые работают в различных индустриях по всему миру. Зачастую его представителями являются ученые, врачи, музыканты, а также политики и общественные деятели.

"Что объединяет их, это их экстраординарные усилия, направленные на изменение нашего мира и определение нашего будущего", — отметили составители рейтинга.

Чем же так важен вклад трех украинцев, которых включили в список?

Михаил Федоров . По мнению Еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, именно этот украинский министр позволил иностранцам увидеть, насколько современной является Украина. К тому же чиновник регулярно улучшает отечественную диджитализацию и развивает технологии, способные противостоять дезинформации.

. По мнению Еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, именно этот украинский министр позволил иностранцам увидеть, насколько современной является Украина. К тому же чиновник регулярно улучшает отечественную диджитализацию и развивает технологии, способные противостоять дезинформации. Александр Кубраков . Министр инфраструктуры оказался в списке за то, что является одним из наиболее активных участников процесса зернового экспорта из Украины, помогая тем самым миру избежать голода.

. Министр инфраструктуры оказался в списке за то, что является одним из наиболее активных участников процесса зернового экспорта из Украины, помогая тем самым миру избежать голода. Марина Вязовская. Эта ученая, будучи одной из наиболее талантливых математиков всей планеты, смогла стать первой украинкой, получившей медаль Филдса. Эту награду еще называют "нобелевкой для математиков". Она нашла наиболее простой и быстрый способ упаковать сферы в наименьшее пространство. Также Вязовская изучала анализ Фурье, занимаясь решением связанных задач и задач по интерполяции. Ее исследования помогут исправить имеющиеся ошибки в организации мобильной и другой сетевой связи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг наиболее влиятельных евреев мира по версии журнала Jerusalem Post. Он обогнал даже действующего израильского премьера Яира Лапида.

Также мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный украсил обложку журнала TIME.