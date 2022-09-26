Журнал Time вышел с Залужным на обложке: о чем идет речь в статье об украинском генерале

Журналисты Time узнали немало малоизвестных фактов о жизни генерала

Высшее руководство Украины, более полугода возглавляющее борьбу с российскими захватчиками и диктатором Путиным, получило мировую славу и признание. Днем ранее украинского президента Владимира Зеленского признали самым влиятельным евреем мира по версии Jerusalem Post, а сегодня, 29 сентября, американский еженедельник Time вышел с обложкой, главным героем которой стал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Кроме фотографии на первой полосе, Залужному посвятили обширную статью, в которой рассказали немало малоизвестных фактов из жизни украинского генерала. "Телеграф" собрал самые интересные из них.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на обложке журнала Time

О жизни и получении должности

"Залужный пил пиво на дне рождения жены, когда вышел на улицу, чтобы принять мобильный звонок и узнал свою новую работу".

"[Залужный] говорит, что мечтал стать комиком, как и сам Зеленский".

О военном деле и наставниках

"Залужный также уважал и восхищался наставлениями своих российских коллег. В своем кабинете он хранит собрание сочинений командующего вооруженными силами России генерала Валерия Герасимова. "Я воспитывался на российской военной доктрине, и я все еще считаю, что вся наука о войне находится в России", – говорит Залужный: "Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал… Он самый умный человек, и мои ожидания от него были огромными".

"В 2020 году Залужный руководил амбициозным комплексом военных учений, среди которых было испытание противотанковой ракеты Javelin. Во время наблюдения президента со смотровой площадки демонстрация провалилась. Залужный был уверен, что в Офисе президента его будут знать как "неудачника с неисправными Джавелинами".

О войне в Украине

"В отличие от Зеленского, скептически относившегося к отчетам разведки о неизбежности массового российского вторжения, Залужный был частью корпуса украинских офицеров, которые рассматривали это как вопрос времени".

После [начала великой войны] генералы переместили и замаскировали военную технику, вывели войска и оружие со своих баз и отправили их в туры по стране… "Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и публикуем сообщения в Facebook", — сказал Залужный.

Милли, американский коллега Залужного, был потрясен, когда увидел, что украинцы держатся. Он спросил Залужного, планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место. "Я ему сказал: "Я вас не понимаю", — рассказывает Залужный. "Для меня война началась в 2014 году… Я не убегал тогда и не собираюсь убегать сейчас".

Залужный готовится к продолжительному и кровавому сражению. "Зная то, что я знаю о россиянах из первых уст, наша победа не будет окончательной", — сказал он TIME. "Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне".

Ранее "Телеграф" сообщал, что успехи Вооруженных сил Украины во многих аспектах зависят от их руководителя — Валерия Залужного. Благодаря его приказам удалось не только ликвидировать более 50 тысяч российских оккупантов, но и добиться успеха во время контрнаступлений на Харьковском и Херсонском направлениях. Конечно же, мужество наших защитников играло при этом важнейшую роль, но без мудрого руководителя было бы сложнее.