Журнал Time вышел с Залужным на обложке: о чем идет речь в статье об украинском генерале
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Журналисты Time узнали немало малоизвестных фактов о жизни генерала
Высшее руководство Украины, более полугода возглавляющее борьбу с российскими захватчиками и диктатором Путиным, получило мировую славу и признание. Днем ранее украинского президента Владимира Зеленского признали самым влиятельным евреем мира по версии Jerusalem Post, а сегодня, 29 сентября, американский еженедельник Time вышел с обложкой, главным героем которой стал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Кроме фотографии на первой полосе, Залужному посвятили обширную статью, в которой рассказали немало малоизвестных фактов из жизни украинского генерала. "Телеграф" собрал самые интересные из них.
О жизни и получении должности
- "Залужный пил пиво на дне рождения жены, когда вышел на улицу, чтобы принять мобильный звонок и узнал свою новую работу".
- "[Залужный] говорит, что мечтал стать комиком, как и сам Зеленский".
О военном деле и наставниках
- "Залужный также уважал и восхищался наставлениями своих российских коллег. В своем кабинете он хранит собрание сочинений командующего вооруженными силами России генерала Валерия Герасимова. "Я воспитывался на российской военной доктрине, и я все еще считаю, что вся наука о войне находится в России", – говорит Залужный: "Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал… Он самый умный человек, и мои ожидания от него были огромными".
- "В 2020 году Залужный руководил амбициозным комплексом военных учений, среди которых было испытание противотанковой ракеты Javelin. Во время наблюдения президента со смотровой площадки демонстрация провалилась. Залужный был уверен, что в Офисе президента его будут знать как "неудачника с неисправными Джавелинами".
О войне в Украине
- "В отличие от Зеленского, скептически относившегося к отчетам разведки о неизбежности массового российского вторжения, Залужный был частью корпуса украинских офицеров, которые рассматривали это как вопрос времени".
- После [начала великой войны] генералы переместили и замаскировали военную технику, вывели войска и оружие со своих баз и отправили их в туры по стране… "Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и публикуем сообщения в Facebook", — сказал Залужный.
- Милли, американский коллега Залужного, был потрясен, когда увидел, что украинцы держатся. Он спросил Залужного, планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место. "Я ему сказал: "Я вас не понимаю", — рассказывает Залужный. "Для меня война началась в 2014 году… Я не убегал тогда и не собираюсь убегать сейчас".
- Залужный готовится к продолжительному и кровавому сражению. "Зная то, что я знаю о россиянах из первых уст, наша победа не будет окончательной", — сказал он TIME. "Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне".
Ранее "Телеграф" сообщал, что успехи Вооруженных сил Украины во многих аспектах зависят от их руководителя — Валерия Залужного. Благодаря его приказам удалось не только ликвидировать более 50 тысяч российских оккупантов, но и добиться успеха во время контрнаступлений на Харьковском и Херсонском направлениях. Конечно же, мужество наших защитников играло при этом важнейшую роль, но без мудрого руководителя было бы сложнее.