"Изменил мировой порядок": Зеленский стал наиболее влиятельным евреем мира по версии Jerusalem Post

Издание говорит, что президенту Украины удалось сплотить западный мир против российского диктатора

Президент Украины Владимир Зеленский занял первое место в списке самых влиятельных евреев мира в 2022 году.

Соответствующий рейтинг из 50 наиболее влиятельных евреев мира был составлен изданием The Jerusalem Post, в него вошли политики, а также деятели искусства, медицины, литературы и науки.

Возглавил список Владимир Зеленский, которого издание представило, как "чемпиона Украины".

Следом за ним последовали премьер Израиля Яир Лапид, премьер Франции Элизабет Борне, посол США в Израиле Том Найдс и бывший премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Военный лидер изменил мировой порядок так, как не наблюдалось со времен падения "железного занавеса" в конце 1980-х годов, настроив почти весь западный мир против россии и ее могущественного президента владимира путина", — охарактеризовало издание Зеленского.

Отмечается, что благодаря "изощренному" использованию СМИ и дипломатии Зеленский заставил мир действовать таким образом, который не видели десятилетиями. В частности издание указывает, что Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО, против россии ввели беспрецедентные санкции, а американское оружие, которое никогда не предназначалось для экспорта в Украину, теперь попало в руки ВСУ.

Как сообщалось ранее, недавно результаты социологического опроса показали, что Зеленский возглавил также рейтинг симпатий среди украинцев.