Зеленский дал гарантии сдавшимся в плен мобилизованным россиянам: детали (видео)

Президент объяснил россиянам их перспективы в бою против украинской армии

Россиянам, которых призовут в строй в ходе частичной мобилизации, предложили сдаться в плен ВСУ, в таком случае они не только сохранят свои жизни, но и получат определенные гарантии от Украины.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, российская власть хорошо понимает, что посылает своих людей на смерть, не давая им возможности выбора. При этом он добавил, что сами же россияне назвали мобилизацию "могилизацией".

"Российских командиров не волнуют российские жизни – им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат", — сказал он, подчеркнув, что командиров также не будет волновать, кого ставить в строй.

Зеленский отмечает, что не брать повестку явно лучше, чем умереть на чужой земле или быть искалеченным и к тому же стать военным преступником, после чего еще и придется отвечать перед судом.

По его словам, если избежать мобилизации не удалось, то российским солдатам стоит сдаться в плен. Украина при этом гарантирует им три вещи:

цивилизованное обращение и выполнение всех конвенций;

обстоятельства сдачи в плен будут держаться в тайне;

помощь в поисках способов не возвращаться в РФ, если военнопленный не захочет этого делать.

"Украина сделает все для своей победы. И каждый гражданин России должен понимать: никакие ухищрения оккупанту не помогут. Я вам обещаю", — добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, после объявления мобилизации в России появились многочисленные сообщения, что военкоматы "гребут" мужчин с проблемами со здоровьем и без военного опыта, а теперь дошла очередь и до принуждения женщин.

"Телеграф" в свою очередь поговорил с экс-спикером Генштаба ВСУ и военным экспертом Владом Волошиным, который рассказал, к чему готовиться Украине и России после начала мобилизации и смогут ли призванные россияне повлиять на ход боев.