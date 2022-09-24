Зеленський дав гарантії мобілізованим росіянам, які здались в полон: деталі (відео)

Президент пояснив росіянам їхні перспективи у бою проти української армії

Росіянам, яких призвуть в стрій під час часткової мобілізації, запропонували здатися в полон ЗСУ, у такому разі вони не лише збережуть свої життя, а й отримають певні гарантії від України.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, російська влада добре розуміє, що посилає своїх людей на смерть, не даючи їм можливості вибору. При цьому він додав, що самі росіяни назвали мобілізацію "могілізацією".

"Російських командирів не хвилюють російські життя — їм просто потрібно заповнювати порожні місця після вбитих, поранених, російських солдатів, які втекли або потрапили в полон", — сказав він, підкресливши, що командирів також не буде хвилювати, кого ставити в стрій.

Зеленський зазначає, що не брати повістку явно краще, ніж померти на чужій землі або бути скаліченим і до того ж стати військовим злочинцем, після чого ще й доведеться відповідати перед судом.

За його словами, якщо уникнути мобілізації не вдалося, російським солдатам варто здатися в полон. Україна при цьому гарантує їм три речі:

цивілізоване поводження та виконання всіх конвенцій;

обставини здачі в полон триматимуться в таємниці;

допомогу у пошуках способів не повертатися до РФ, якщо військовополонений не захоче цього робити.

"Україна зробить все для своєї перемоги. І кожен громадянин Росії має розуміти: жодні хитрощі окупанту не допоможуть. Я вам обіцяю", — додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, після оголошення мобілізації в Росії з’явилися численні повідомлення, що військкомати "гребуть" чоловіків з проблемами зі здоров’ям і без військового досвіду, а тепер дійшла черга і до примусу жінок.

"Телеграф" своєю чергою поговорив з ексспікером Генштабу ЗСУ та військовим експертом Владом Волошиним, який розповів, до чого готуватися Україні та Росії після початку мобілізації та чи зможуть покликані росіяни вплинути на перебіг боїв.