Як здатися в полон в Україні. Інструкція для російських солдатів

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук підкреслила, що тим, хто здався, гарантують безпеку та застосування Женевських конвенцій

Якщо громадянина Росії було мобілізовано і насильно відправлено на війну в Україну, він може здатися в полон і йому буде гарантовано безпеку відповідно до Женевських конвенцій. З такими заявами виступили офіційні представники української влади на тлі старту часткової мобілізації в РФ, що супроводжується масовою роздачею повісток.

Так, згідно із заявою віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, здавшись у полон, російські солдати збережуть найцінніше – своє життя. Україна гарантує безпеку та гідні умови утримання. Згодом можливий обмін на українських полонених. Тих солдатів, які відмовляються повертатися до РФ, ніхто проти їхньої волі не передаватиме.

Гаряча лінія "Хочу жити"

Надіслати звернення про здачу в полон, російські солдати та їхні родичі можуть по цілодобовій гарячій лінії"Хочу жити"від Координаційного штабу поводження з військовополоненими. У штабі кажуть, що проект призначений інформувати російських військових про можливість безпечно скласти зброю та зберегти своє здоров’я та життя.

Номери гарячої лінії "Хочу жити":

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Що потрібно зробити: залишити всю інформацію про мобілізованого оператору телефоном. Надіслані дані зберігаються в єдиній системі, і свідчать про те, що солдат не бажає воювати. Після того, як солдат опиниться на території України, слід зв’язатися з нами за вказаними вище номерами та здатись у полон, попередньо обговоривши умови здачі з уповноваженими представниками українського командування.

"Ми забезпечимо Вам безпечний вихід. Ви самостійно визначаєте: йти на обмін або просити притулок в Україні", — йдеться у повідомленні єдиного центру з прийняття звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон.

Також можна зареєструватися в чат-боті з внесенням певної інформації про себе — https://t.me/spasisebyabot.

Що гарантують натомість:

дотримання стандартів Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими;

триразове харчування;

медичне обслуговування;

юридичне супроводження з боку міжнародних організацій;

регулярний зв’язок із рідними;

пріоритетну можливість обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, які перебувають у полоні Російської Федерації.

Усі, хто добровільно здався, будуть оформлені як потрапили в полон у бою. Це збереже всі виплати та пільги, які належать для російських військовослужбовців, та захистить від можливого переслідування.

Окрім гарячої лінії "Хочу жити", можна також зателефонувати до гарячої лінії Міністерства оборони України: +38 098 342 79 31.

Порядок дій при здачі в полон, якщо немає можливості зв’язку та ітнернету

Порядок дій для здачі в полон українським військовим для одного російського солдата:

Відкинути зброю убік.

Стати прямо.

Підняти руки вгору. Також зійде білий прапор (його можна зробити власноруч – просто відірвіть верхню смугу від російського триколору).

Гучно кричати "Здаюся" (можна російською, його в Україні розуміють).

Як здатися в полон групі солдатів або підрозділу: