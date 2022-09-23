Как сдаться в плен в Украине. Инструкция для российских солдат

Вице премьер-министр Украины Ирина Верещук подчеркнула, что сдавшимся гарантируют безопасность и применение Женевских конвенций

Если гражданин России был мобилизирован и насильно отправлен на войну в Украину, он может сдаться в плен и ему будет гарантирована безопасность соответственно Женевским конвенциям. С такими заявлениями выступили официальные представители украинских властей на фоне старта частичной мобилизации в РФ, сопровождающейся массовой раздачей повесток.

Так, согласно заявлению вице премьер-министра Ирины Верещук, сдавшись в плен, русские солдаты сохранят самое ценное – свою жизнь. Украина гарантирует безопасность и достойные условия содержания. Со временем возможен обмен на украинских пленных. Тех солдат, которые отказываются возвращаться в РФ, никто против их воли передавать не будет.

Горячая линия "Хочу жить"

Отправить обращение о сдаче в плен, русские солдаты и их родственники могут по круглосуточной горячей линии "Хочу жить" от Координационныого штаба по обращению с военнопленными. В штабе говорят, что проект предназначен информировать российских военных о возможности безопасно сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь.

Номера горячей линии "Хочу жить":

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Что нужно сделать: оставить всю информацию о мобилизованном оператору по телефону. Переданные данные сохраняются в единой системе, и будут свидетельствовать о том, что солдат не желает воевать. После того, как солдат окажется на территории Украины, следует связаться с нами по указанным выше номерам и сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования.

"Мы обеспечим Вам безопасный выход. Вы самостоятельно определяете: идти на обмен или просить убежище в Украине", — говорится в сообщении единого центра приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен.

Также можно зарегистрироваться в чат-боте с внесением определенной информации о себе — https://t.me/spasisebyabot.

Что гарантируют взамен:

соблюдение стандартов Женевских конвенций по обращению с военнопленными;

трехразовое питание;

медицинское обслуживание;

юридическое сопровождение со стороны международных организаций;

регулярную связь с родными;

приоритетную возможность обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, находящихся в плену Российской Федерации.

Все добровольно сдавшиеся будут оформлены как попавшие в плен в бою. Это сохранит все выплаты и льготы, полагающиеся для российских военнослужащих, и защитит от возможного преследования.

Кроме горячей линии "Хочу жить", можно также позвонить на горячую линию Министерства обороны Украины: +38 098 342 79 31.

Порядок действий при сдаче в плен, если нет возможности связи и итнернета

Порядок действий для сдачи в плен украинским военным для одного российского солдата:

Откинуть оружие в сторону.

Станьте прямо.

Поднять руки вверх. Также сойдет белый флаг (его можно сделать своими руками – просто оторвите верхнюю полосу от российского триколора).

Громко кричать "Сдаюсь" (можно на русском, его в Украине понимают).

Как сдаться в плен группе солдат или подразделению: