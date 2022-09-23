Путін кине в Україну "гарматне м’ясо": військовий експерт про мобілізацію в росії

Ексспікер Генштабу ЗСУ Влад Волошин розповів "Телеграфу", коли свіжомобілізованих росіян можуть доставити на фронт

Після того як у середу, 21 вересня, російський диктатор володимир путін оголосив про часткову мобілізацію громадян росії для повномасштабної війни з Україною, країну-агресора лихоманить. І все більше даних, що "часткова мобілізація" є повноцінною. Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин розповів "Телеграфу", до чого готуватися Україні та росії після таких кроків Кремля.

На думку Влада Волошина, озвучені керівництвом російського Міноборони плани мобілізувати близько 300 тисяч – це просто плани. Які не факт, що здійсняться.

"Зважаючи на дані різних розвідок і аналітиків, росії навряд чи вдасться набрати таку кількість нових військовослужбовців. При цьому навіть часткова мобілізація проводиться з порушенням багатьох правил і норм російського законодавства. Є повідомлення, що повістки вручали тим, хто не повинен був підпадати під мобілізацію, хто має різні відстрочки, — зазначає експерт. — На мою думку, росія не в змозі забезпечити тих, кого має намір призвати на війну, озброєнням, обмундируванням, технікою. Збільшення збройних сил рф на чверть або на третину — це ще й велика стаття витрат. Адже ці сотні тисяч людей треба годувати, взувати-вдягати, платити їм гроші тощо”.

На фронт таке поповнення одразу не кинуть, вважає Влад Волошин. Це ж не "мобіки" із "елдеенерії". Росіян, упевнений експерт, хоч трохи підготують, формуючи таким чином резерви для нового етапу російсько-української війни.

"Не випадково путінські заяви про часткову мобілізацію, а також його нові погрози щодо застосування ядерного озброєння збіглися з проведенням псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також Херсонської та Запорізької областей.

Російське керівництво втягує нас у нову стадію війни. Воно закрило шляхи для переговорного процесу, зробивши ставку на спробу поглинання тих українських територій, які поки сяк-так контролює. Щоб потім, згодом зробити новий ривок", – прогнозує Влад Волошин.

На думку експерта, навіть якщо в межах часткової мобілізації буде набрано озвучену кількість особового складу, нікуди не подінуться проблеми з молодшими командирами, сержантським складом, молодшими офіцерами, командирами взводів, рот. Людей, які мають відповідну військову підготовку, освіту, досвід у росії катастрофічно не вистачає.

"Так, путін може зібрати "гарматне м’ясо". Людей у росії багато, і їх керівництво недоімперії ніколи не шкодувало. А от організувати з усього цього боєздатні частини та підрозділи буде проблематично, – вважає Влад Волошин. – Як би там було, ближче до середини зими ми, швидше за все, побачимо цих свіжомобілізованих росіян на фронті, до того часу вони пройдуть якусь підготовку, бойове злагодження частин та підрозділів, їх хоч якось оснастять, а потім це "гарматне м’ясо" з вкрай низьким рівнем підготовки і ніякою мотивацією — кинуть в Україну. Нам все одно, яких загарбників вбиватимуть. Будуть це кадрові військові чи мобілізовані. Наше завдання — захищати Батьківщину. Отже, російська мобілізація нас не лякає. Просто доведеться вбити більше загарбників. А війну ми в будь-якому разі доведемо до своєї перемоги".