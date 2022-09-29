Витоки на "Північних потоках": НАТО виступило з чіткою заявою

Витоки перешкоджають суднам та забруднюють екологію

Після нещодавних серйозних проривів на газопроводах "Північних потоків" у НАТО заявили, що вони стурбовані аварією і вважають, що витоки стали результатом диверсії. Крім того, вони підкреслюють, що будуть наполягати на розслідуванні.

Про це повідомлено на офіційному сайті Альянсу.

"Ми, як члени Альянсу, взяли на себе зобов’язання готуватися до примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб’єктами, стримувати та захищатися від них. Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу буде зустрінутий єдиною та рішучою відповіддю", — йдеть в повідомленні на сайті.

Кого в НАТО вважають винуватцем диверсії, у заяві не вказано. Однак, наголошується на підтримці проведення розслідування.

"Уся наявна на даний момент інформація вказує на те, що це є наслідком свідомих, необережних та безвідповідальних диверсійних дій. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Ми підтримуємо розслідування, які проводяться для встановлення походження збитків", — зазначається у зверненні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на газопроводах був помічений четвертий прорив — таку інформацію надала берегова охорона Швеції.