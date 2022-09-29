На газопроводі "Північний потік" нова НП, а поблизу бачили російські кораблі: що відомо

На місці аварії із труби продовжує виходити газ

На газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" зафіксували вже чотири витоки газу. Два з них виявлені у шведській економічній зоні.

Відповідну інформацію у четвер, 29 вересня, повідомляє видання Svenska Dagbladet, посилаючись на берегову охорону Швеції. Варто додати, що напередодні швейцарський уряд інформував спільноту про три відомі витоки.

"Два з цих чотирьох перебувають у економічній зоні Швеції. Йдеться про більший викид приблизно 900 метрів у діаметрі та менший приблизно 200 метрів у діаметрі", — пояснив черговий офіцер командного центру берегової охорони.

За однією з попередніх версій нитки газопроводів були пошкоджені дистанційними вибуховими пристроями. Європейська влада припускає, що суттєве падіння тиску, яке було зафіксоване на трьох нитках "Північних потоків" 26 вересня, зумовлене диверсійними діями.

Генеральна прокуратура російської федерації розцінює аварію на "Північному потоку-1", а також "Північному потоку-2" як "акт міжнародного тероризму". москва вже встигла скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Також варто додати, що, згідно з даними видання CNN, яке посилається на власні джерела у західній розвідці, кількома днями раніше неподалік місць, де сталися витоки, ймовірно, спричинені підводними вибухами, було помічено декілька кораблів військово-морських сил росії. Також зазначається, що, скоріше за все, диверсія на газопроводі "Північний потік-2" була заздалегідь спланована рф. Для підриву агресор нібито використав вибуховий пристрій, який було скинуто у море поблизу газопроводу за кілька тижнів до аварії.

Варто нагадати, що "Північний потік" до аварії був повністю заповнений технічним газом, адже у вересні його подача газу по ньому була припинена через нібито складнощі, котрі виникли у російського "Газпрому" з обслуговуванням обладнання, яке неможливо було закупити через санкції. Що стосується "Північного потоку-2", то його так і не було введено в експлуатацію через західні обмеження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський монополіст "Газпром" повністю зупинив постачання газу через "Північний потік-1" і повідомив, що там нібито знайшли поломку, яка не дозволить його запустити, як те планувалося.