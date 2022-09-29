На газопроводе "Северный поток" новое ЧП, а поблизости видели российские корабли: что известно

На месте аварии из трубы продолжает выходить газ

На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" зафиксировали уже четыре утечки газа. Две из них обнаружены в шведской экономической зоне.

Соответствующую информацию в четверг, 29 сентября, сообщает издание Svenska Dagbladet, ссылаясь на береговую охрану Швеции. Стоит добавить, что накануне швейцарское правительство информировало сообщество о трех известных истоках.

"Два из этих четырех находятся в экономической зоне Швеции. Речь идет о большем выбросе примерно 900 метров в диаметре и меньше примерно 200 метров в диаметре", — пояснил очередной офицер командного центра береговой охраны.

По одной из предыдущих версий, нити газопроводов были повреждены дистанционными взрывными устройствами. Европейские власти предполагают, что существенное падение давления, которое было зафиксировано на трех нитях "Северных потоков" 26 сентября, обусловлено диверсионными действиями.

Генеральная прокуратура российской федерации расценивает аварию на "Северном потоке-1", а также "Северном потоке-2" как "акт международного терроризма". Москва уже успела созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Также следует добавить, что, согласно данным издания CNN, которое ссылается на собственные источники в западной разведке, несколькими днями ранее недалеко от мест, где произошли истоки, вероятно, вызванные подводными взрывами, было замечено несколько кораблей военно-морских сил россии. Также отмечается, что, скорее всего, диверсия на газопроводе Северный поток-2 была заранее спланирована рф. Для подрыва агрессор якобы использовал взрывное устройство, которое было сброшено в море вблизи газопровода за несколько недель до аварии.

Стоит напомнить, что "Северный поток" к аварии был полностью заполнен техническим газом, ведь в сентябре его подача газа по нему была прекращена из-за якобы возникших у российского "Газпрома" с обслуживанием оборудования, которое невозможно было закупить из-за санкций. Что касается "Северного потока-2", то он так и не был введен в эксплуатацию из-за западных ограничений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский монополист "Газпром" полностью остановил поставки газа через "Северный поток-1" и сообщил, что там якобы нашли поломку, которая не позволит его запустить, как планировалось.