Утечки на "Северных потоках": НАТО выступило с четким заявлением

Утечки препятствуют судам и загрязняют экологию.

После недавних серьезных прорывов на газопроводах "Северных потоков" в НАТО заявили, что они обеспокоены аварией и считают, что утечки стали результатом диверсии. Кроме того, они подчеркивают, что будут настаивать на расследовании.

Об этом сообщается на официальном сайте Альянса.

"Мы, как члены Альянса, обязались готовиться к принудительному использованию энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами, сдерживать и защищаться от них. Любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса будет встречено единым и решительным ответом", — говорится в сообщении на сайте.

Кого в НАТО считают виновником диверсии, в заявлении не указано. Однако, отмечается поддержка проведения расследования.

"Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что это следствие сознательных, неосторожных и безответственных диверсионных действий. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный вред окружающей среде. Мы поддерживаем расследования, проводимые для установления происхождения ущерба", — отмечается в обращении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на газопроводах был замечен четвертый прорыв — такую информацию предоставила береговая охрана Швеции.