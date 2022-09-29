Навіть Білорусь швидше дасть задню: хто може визнати "референдуми" росії в Україні

У Кремля залишилося кілька постійних союзників на світовій арені

У світі є кілька держав, які здатні підтримати росію у її бажанні анексувати ще частину українських територій після закінчення незаконних "референдумів". На думку американського генерала Бена Ходжеса, на такий крок можуть зважитися представники Північної Кореї та Сирії.

Про це військовослужбовець заявив в ексклюзивному інтерв’ю "НВ", повідомляє "Телеграф". Ходжес упевнений, що, крім цих країн, результати заздалегідь "намальованого" Кремлем голосування всерйоз не сприйме ніхто. Більше того, від рф можуть відвернутися навіть колишні найближчі союзники.

Організовані росією псевдореферендуми в окупованих регіонах України генерал армії США називає "ганебними" і такими, в які ніхто не вірить. Втім, Сирії та КНДР може бути достатньо лише путінських слів.

"Цього [визнання результатів "референдумів — ред.] точно не зроблять Китай і Казахстан, і, можливо, навіть Білорусь спробує їх не визнати", — припускає Бен Ходжес.

Водночас він зазначив, що український уряд продовжує чинити правильно, звільняючи тимчасово захоплені росіянами міста та села, а також рятуючи своїх громадян з окупації.

Додамо, що Ходжес не відповів на запитання, чи може вплинути спроба анексії територій Росією на постачання озброєння в Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими безглуздими погрозами після незаконного голосування на Донеччині вибухнув голова бойовиків "ДНР" деніс пушилін.

Також ми писали, як на результати "референдумів" відреагували у самому Кремлі.