Росіяни заздалегідь знали, які цифри озвучуватимуть різними регіонами

На тимчасово захоплених росією територіях України закінчилося проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання територій до складу російської федерації. Більше того, колаборанти вже навіть впоралися з "підрахунком голосів", хоча цивілізований світ і розуміє, що всі цифри були вже заздалегідь "намальовані" в Кремлі і лише чекали моменту для озвучення.

"Телеграф", посилаючись на росЗМІ, розповість, які ж результати нібито "правомірного голосування" росіяни намагаються представити Україні та Заходу. Власне, того самого голосування, що відбувалося під дулами автоматів та фактичним примусом.

Як відомо, "референдуми" розгорнули на території одразу чотири українські області, також були організовані дільниці на території окупованого Криму і в самій росії. Проводилось "голосування" протягом кількох днів, при цьому фактично задокументовано десятки, якщо не сотні порушень. Не в останню чергу росіяни забули про дотримання таємниці голосування, часто всовуючи мешканцям окупованої території бюлетені на вулицях, поквартирно та в інших несподіваних місцях.

"Офіційно" озвучені результати псевдореферендумів за входження регіонів до складу росії такі:

Херсонська область — 87,05%;

Запорізька область – 93,11%;

Луганська область — 98,42%;

Донецька область — 99,23%.

Усі фейкові голосування місцеві "ЦВК", організовані росіянами та колаборантами, визнали такими, що "відбулися". На подібні озвучені цифри вже відреагував експрезидент рф дмитро медведєв, який постійно розкидається погрозами у бік України та Заходу.

Втім, як відомо, ні для української влади, ні для наших відважних захисників проведення таких незаконних референдумів нічого не змінює. ЗСУ й надалі продовжуватиме звільняти наші території, воюючи за свободу України.

Додамо, що раніше президент Зеленський пояснив, як можна покарати росію за організацію такого цирку на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Свою "відповідь" Москві вже готує і офіційний Вашингтон.