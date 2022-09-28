Спосіб є: Зеленський розповів, як покарати росію за "референдуми"
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Світ має забезпечити росії повну ізоляцію за спроби анексувати частину України
Проведення т.зв. "референдумів" на території України є грубим порушенням статуту ООН росією, після якого вона просто не може залишатися членом Ради безпеки з правом вето.
Під час свого виступу в РБ ООН президент Володимир Зеленський звернув увагу на те, що росія проводить псевдореферендуми на території України та має намір провести в окупованих областях мобілізацію чоловічого населення.
"Це анексія території. Це грубе порушення статуту ООН і спроба вкрасти територію іншої держави, повністю стерти норми міжнародного права", — зазначив він.
За словами глави держави, є лише один спосіб зупинити росію, а саме організувати повну ізоляцію. Зеленський також визнав позбавити москву права вето, виключити її зі всіх міжнародних організацій та запровадити додаткові санкції через "референдуми".
Як повідомлялося раніше, під час свого виступу в РБ ООН Зеленський також заявив, що росія веде світ до атомної катастрофи і підкреслив, що подібна країна не повинна мати ядерну зброю.