Итоги "референдумов": у путина сделали заявление о целях "спецоперации"

Отказываться от Донетчины россия точно не планирует

У кремлі знову вкрай розмито коментують цілі так званої "військової спецоперації" в Україні, проте чітко наголошують на тому, що росія все ж планує взяти під повний контроль окуповану територію Донецької області.

Відповідну інформацію у середу, 28 вересня, повідомив пропутінський речник дмитро пєсков. Водночас чіткої відповіді щодо того, чи мета "спецоперації" росії буде виконана спільно з входженням чотирьох нових територій до складу рф, він не дав, проте наголосив, що кремль планує "як мінімум "звільнити" усю територію "днр".

За словами пєскова, наразі точного рішення щодо того, чи планує росія оголошувати на окупованих українських територіях контртерористичну операцію замість "спецоперації", мовляв, поки йому про це невідомо.

"У будь-якому випадку це може бути лише рішення верховного головнокомандувача та президента країни. Окремого звернення президента за підсумками референдумів на Донбасі, Запорізькій та Херсонській областях зараз не планується", — відзначив речник путіна.

Також пєсков додав, що кремлівський лідер володимир путін планує провести розмову із лідерами територій, де пройшли так звані "референдуми" щодо приєднання до складу росії, проте станом на сьогоднішній день деталі йому невідомі.

"Ми повідомимо вас, коли вони стануть у графік, якщо вони стануть у графік", — пояснив він, зазначивши, що наразі дати відповідь на запитання, чи відвідає президент путін святковий концерт на підтримку підсумків так званих "референдумів", який відбудеться у п'ятницю на Червоній площі, поки не може.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російських ЗМІ з'явилася інформація щодо термінів проведення анексії окупованих росією українських територій. Згідно з наявними відомостями, рф може проводити відповідну процедуру вдвічі довше, аніж це відбувалося під час анексії Криму.