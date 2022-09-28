Анексія Запоріжжя та Херсонщини: у ЗМІ з`явились терміни проведення процедури росією

Анексія кримського півострова зайняла набагато менше часу

росія може проводити процедуру анексії окупованих українських територій упродовж 12 днів, що у два рази довше, ніж було з Кримом.

Як у середу, 28 вересня, повідомило видання "Комерсант", у рамках російського сценарію після завершення так званих "референдумів" щодо приєднання окупованих територій до складу рф кремлівський лідер повинен визнати "незалежність" Запорізької та Херсонської областей.

Також зазначається, що після "приєднання" росія повинна укласти договори з регіонами, які володимир путін передасть на ратифікацію до російського парламенту разом із законопроєктами стосовно ухвалення нових суб'єктів.

За словами речниці верхньої палати валентини матвієнко, рада федерації планує розглянути відповідне питання 4 жовтня. Тобто вся процедура анексії окупованих росією українських територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей, включно з проведенням так званих "референдумів" з 23 вересня, може відбуватися впродовж 12 днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ватажок бойовиків на Донбасі, терорист денис пушилін після отримання остаточних протоколів із результатами "референдумів" на Донбасі, заявив, що "днр" у складі росії перейде до нової фази ведення бойових дій з українцями, аби усю конституційну територію "республіки" буде "звільнено".