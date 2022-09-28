"Референдуми" кремля: Аваков розповів, чого так і не зрозумів путін

Ексголова МВС поділився з "Телеграфом" оптимістичним прогнозом

Проведення фейкових референдумів на окупованих росією територіях сходу та частини півдня України жодним чином не вплине на подальший розвиток подій у війні, а Україна попри все звільнить захоплені території.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив колишній міністр МВС України Арсен Аваков.

"Ми звільнимо окуповані території та возз'єднаємо їх з Україною незалежно від думки про це путінського режиму. Він, путін, не здогадався ще, що Україна як матерія — існує незалежно від його думки про неї! Як реагувати пересічному громадянину України? Ніяк. Це ні на що не вплине", — каже ексголова Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, на тимчасово захоплених росією територіях України закінчилося проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання територій до складу російської федерації. Більше того, колаборанти вже навіть впоралися з "підрахунком голосів", хоча цивілізований світ і розуміє, що всі цифри були вже заздалегідь "намальовані" в Кремлі і лише чекали моменту для озвучення.

Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, як можна покарати росію за організацію такого цирку на тимчасово окупованих територіях нашої країни.