Чекати на паркан? Країна-сусідка рф закрила кордони для тих, хто біжить від мобілізації

Кількість охочих виїхати з росії надто велика і прикордонники не справляються

У Фінляндії на якийсь час серйозно обмежать росіян щодо перетину державного кордону. Відповідне рішення, швидше за все, буде ухвалено урядом держави на засіданні у четвер, 29 вересня. Це пов’язано з величезним потоком туристів, що ринули в країну після того, як диктатор владимир путін оголосив часткову мобілізацію.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на заяву фінського уряду. Слід зазначити, що обмеження торкнуться також і тих громадян рф, які не просто подорожують до Фінляндії, а й дістаються через неї до інших країн, де діє шенген.

Таким чином Фінляндія тимчасово закриє свою територію для росіян як транзитну країну. І це при тому, що багато громадян країни-агресора нерідко приїжджали сюди за покупками або просто на вихідні — через близькість до кордону та простоту його перетину.

Додамо також, що місцеві депутати також можуть обговорити питання появи паркану на кордоні з Фінляндією. За допомогою такої прикордонної споруди уряд сподівається взяти під контроль пункти потрапляння росіян до країни.

Зазначимо, що лише за останній тиждень, за даними CNN, до Фінляндії під різним приводом в’їхало більше 50 тисяч російських громадян.

Тим часом, нагадаємо, на кордоні з Грузією, куди росіяни також дружно поспішили через мобілізацію, мають намір відкрити призовний пункт. Таким чином у Кремлі планують боротися з чоловіками, які не бажають служити.