Знову не пощастило: росіянам видаватимуть повістки просто на кордоні з сусідньою країною

Військова техніка вже їде до кордону, аби встановити пункт військкомату

Після оголошення часткової мобілізації в російській федерації росіяни масово прочали тікати з країни: скуповувати всі квитки на літаки, потяги, ставати в кілометрові черги на кордонах у сусідні країни. Зокрема, величезна черга організувалася на в'їзд до Грузії, на що одразу звернула увагу російська влада і вирішила почати встановлювати мобілізаційні пункти на КПП в Північній Осетії.

Про це повідомило російська пропагандистська агенції "ТАСС" з посиланням на Telegram-канал МВС по регіону. Вони розповідають, що таке рішення було прийнято щодо контрольно-пропускного пункту "Верхній Ларс", там чоловікам будуть одразу видавати повістки.

"Для зниження ризиків протиправної поведінки та виникнення конфліктних ситуацій було прийнято рішення дозволити громадянам піший перехід через кордон, а також намічено низку подальших заходів щодо правопорядку та безпеки дорожнього руху. Крім того, на КПП найближчим часом буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату", — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, виїзна нарада, яка прийняла це рішення, проведена на контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс" за участю міністра внутрішніх справ Північної Осетії, начальника Державтоінспекції, спільно з керівниками Прикордонного управління ФСБ РФ з РСО-Аланія та Північно-Осетинської митниці.

У мережу вже публікують відео того, як військова техніка їде до кордону для розгортання мобілізаційного пункту. А тим часом черги на виїзд стають усе довшими.

Військова техніка на КПП Верхній Ларс

Знімок черги на російсько-грузинському кордоні з супутника

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Грузія має намір обмежити в'їзд військовозобов'язаних росіян в країну — офіційно таке рішення досі не прийнято.