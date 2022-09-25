Занадто багато росіян: у Грузії заговорили про закриття кордонів

Уряд країни поки не підтвердив цю інформацію

Після оголошення в росії часткової мобілізації багато жителів країни різко захотіли зняти символіку окупантів і перебратися до спокійніших країн, хоча й там їх не особливо чекають. Зокрема, як повідомила депутат парламенту Грузії Нона Мамулашвілі, її країна має намір обмежити в’їзд для росіян.

В інтерв’ю українському каналу Freedom представниця опозиційного "Єдиного Національного руху" повідомила, що отримала інформацію про те, що обмеження стосуватимуться чоловіків призовного віку, а набудуть чинності вони у понеділок 26 вересня.

"З понеділка Грузія закриває кордони для чоловіків з 18 до 55 років", — сказала Мамулашвілі та додала, що росіян на кордоні чекатимуть на більш ретельні перевірки.

Водночас видання "Новини-Грузія" повідомляє, що у пресслужбі уряду Грузії цю заяву коментувати відмовилися. Втім, раніше уряд країни заявляв, що жодних обмежень для росіян не вводитимуть.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня путін оголосив часткову мобілізацію. Хоча офіційно заявили, що поставити в дію планують 300 тисяч осіб, проте пізніше з’явилася інформація про те, що в армію таким чином можуть потрапити близько мільйона громадян.

Після цього в ряді міст пройшли нечисленні протести, які, втім, були швидко розігнані. Тим часом на кордонах утворилися величезні пробки з охочих залишити країну, доки є така можливість. При цьому вони спостерігаються не лише на кордоні з Грузією, а й із Фінляндією та Казахстаном.