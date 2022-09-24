У росії знову розпочалися протести проти мобілізації: вже десятки затриманих (відео)

На протестах силовики масово затримують людей

У росії відновилися протести проти часткової мобілізації, яку напередодні оголосив російський диктатор володимир путін.

За даними правозахисників "ОВД-Інфо", поки вони проходять у східних містах країни, на зразок Іркутська, Улан-Уде, Новосибірська, Томська, Чити та Хабаровська.

На сьогодні вже відомо про більш ніж 130 затриманих, з яких більша частина з Новосибірська.

Судячи з кадрів у місцевих телеграм-каналах, демонстрації не є масовими, а силовикам опору ніхто не чинить.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня путін оголосив часткову мобілізацію. Хоча офіційно заявили, що поставити до ладу планують 300 тисяч людей, проте пізніше з’явилася інформація про те, що в армію таким чином можуть потрапити близько мільйона громадян.

22 вересня в країні почалися протести проти мобілізації, однак через нечисленність суттєвого впливу вони не справили. Правозахисники повідомили, що на території 38 різних міст рф було затримано щонайменше 1386 осіб, більш ніж половина з яких жінки.

Також з’явилася інформація про те, що мінімум у трьох містах було спалено військкомати.