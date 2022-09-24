В россии снова начались протесты против мобилизации: уже десятки задержанных (видео)

На протестах в россии силовики массово задерживают людей

В россии возобновились протесты против частичной мобилизации, которую накануне объявил российский диктатор владимир путин.

По данным правозащитников "ОВД-Инфо", пока они проходят в восточных городах страны, вроде Иркутска, Улан-Удэ, Новосибирска, Томска, Читы и Хабаровска.

К настоящему времени уже известно о более чем 130 задержанных, из которых больше половины из Новосибирска.

Судя по кадрам в местных телеграм-каналах, демонстрации не являются массовыми, а силовикам сопротивления никто не оказывает.

Как сообщалось ранее, 21 сентября путин объявил частичную мобилизацию. Хоть официально заявили, что поставить в строй планируют 300 тысяч человек, однако позже появилась информация о том, что в армию таким образом могут попасть около миллиона граждан.

22 сентября в стране начались протесты против мобилизации, однако из-за малочисленности существенного влияния они не произвели. Правозащитники сообщили, что на территории 38 разных городов рф было задержано минимум 1386 человек, больше половины из которых женщины.

Также появилась информация о том, что минимум в трех городах были сожжены военкоматы.