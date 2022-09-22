Не хотят на войну? В россии началась волна поджогов военкоматов и не только (фото)

Россияне всячески пытаются опираться желанию властей собрать новое "пушечное мясо" на войну с Украиной

Граждане рф после объявления о частичной мобилизации в стране стали более социально активными — возмущаются происходящему в соцсетях и даже вышли на скромные акции протеста. Некоторые же решили действовать более радикально и возобновили практику поджогов зданий, так или иначе связанных с мобилизацией военнообязанных. Лишь за последние сутки подобные случаи были официально зафиксированы минимум в трех российских городах — Санкт-Петербурге, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Информацию об инцидентах собрал "Телеграф", ссылаясь на сообщения в новостных Telegram-каналах SHOT и 360tv. К сожалению, все поджоги удалось довольно быстро ликвидировать, а особых разрушений огонь причинить не успел.

За исключением, разве что, Тольятти, где красиво пылало здание городской администрации. Неизвестный метнул в горсовет коктейль Молотова, который тут же поджог входные двери.

Так сейчас выглядит вход в городскую администрацию Тольятти

Моментально остановить распространение возгорания не удалось, поэтому пожар повредил около 10 квадратных метров площади. Сейчас сотрудники здания устраняют последствия, а местная полиция выискивает нарушителя.

Горсовет Тольятти, вид изнутри

В Нижнем Новгороде россияне были куда избирательней и атаковали призывной пункт по улице Алеши Пешкова. По информации российских источников, здесь находится военкомат сразу двух районов города — Ленинского и Канавинского. К сожалению, особых последствий пожара не зафиксировано — огонь пришелся на стоматологический кабинет здания.

Всего огнем было повреждено лишь один квадратный метр площади, задымление быстро заметили и ликвидировали его источник. К слову, в этом случае тоже использовался коктейль Молотова — на первом этаже разбили стекло, рядом обнаружены осколки стеклянной бутылки.

На карте отмечены города рф, где накануне произошли поджоги

Любовались поджогом и жители культурной столицы рф — Санкт-Петербурга. Здесь неизвестные подожгли здание с табличкой "военный комиссариат", что расположено на Иликовском проспекте Ломоносова. Отметим, что этот населенный пункт фактически является и частью Питера, и его пригородом — находится всего в 40 километрах от областного центра.

На здании есть табличка со словами "военный комиссариат"

Интересно, что официально МЧС не признала пожара в столь важном инфраструктурном объекте. Там отметили, что возгорание действительно произошло, но при этом пострадало якобы соседнее здание, находящееся в пользовании местной церкви.

Красиво горело - что значит культурная столица!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что первая волна поджогов в российских военкоматах и призывных пунктах проходила в начале полномасштабной войны рф с Украиной. Единичные случаи фиксировались на протяжении нескольких месяцев, вплоть до наступления лета.

Среди покалеченных огнем объектов имеется даже здание Росгвардии в Комсомольске-на-Амуре. В поджоге подозревали местного 56-летнего жителя.

А если же внезапно на наш ресурс забредет кто-то из российских граждан, заинтересованных в продолжении подобных локальных возгораний, можем порекомендовать ознакомиться с рецептом коктейля Молотова, также известного, как "бандеровское смузи".