Не хочуть на війну? У росії почалася хвиля підпалів військкоматів і не лише (фото)
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Росіяни всіляко намагаються опиратися бажанню влади зібрати нове "гарматне м’ясо" на війну з Україною
Громадяни рф після оголошення про часткову мобілізацію в країні стали більш соціально активними — обурюються тим, що відбувається, в соцмережах і навіть вийшли на скромні акції протесту. Дехто ж вирішив діяти радикальніше і відновив практику підпалів будівель, так чи інакше пов’язаних з мобілізацією військовозобов’язаних. Лише за останню добу подібні випадки були офіційно зафіксовані щонайменше у трьох російських містах — Санкт-Петербурзі, Тольятті та Нижньому Новгороді.
Інформацію про інциденти зібрав "Телеграф", посилаючись на повідомлення в новинних Telegram-каналах SHOT і 360tv. На жаль, усі підпали вдалося досить швидко ліквідувати, а особливих руйнувань заподіяти вогонь не встиг.
За винятком, хіба що, Тольятті, де файно палала будівля міської адміністрації. Невідомий кинув у міськраду коктейль Молотова, що одразу підпалив вхідні двері.
Моментально зупинити розповсюдження спалаху не вдалося, тож пожежа пошкодила близько 10 квадратних метрів площі. Наразі співробітники будівлі усувають наслідки, а місцева поліція вишукує порушника.
У Нижньому Новгороді росіяни були куди виборчішими і атакували призовний пункт на вулиці Альоші Пєшкова. За інформацією російських джерел, тут знаходиться військкомат одразу двох районів міста — Ленінського та Канавінського. На жаль, особливих наслідків пожежі не зафіксовано – вогонь охопив стоматологічний кабінет будівлі.
Загалом вогнем було пошкоджено лише один квадратний метр площі, задимлення швидко помітили та ліквідували його джерело. До речі, у цьому випадку теж використовувався коктейль Молотова — на першому поверсі розбили скло, поряд виявлено уламки скляної пляшки.
Любувалися підпалом і жителі культурної столиці росії — Санкт-Петербурга. Тут невідомі підпалили будівлю із табличкою "військовий комісаріат", що розташоване на Іликівському проспекті Ломоносова. Зазначимо, що цей населений пункт фактично є і частиною Пітера, і його передмістям — лише за 40 кілометрів від обласного центру.
Цікаво, що офіційно МНС не визнала пожежі у такому важливому інфраструктурному об’єкті. Там зазначили, що спалах справді стався, але при цьому постраждала нібито сусідня будівля, яка перебуває у користуванні місцевої церкви.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що перша хвиля підпалів у російських військкоматах та призовних пунктах проходила на початку повномасштабної війни росії з Україною. Поодинокі випадки фіксувалися протягом кількох місяців, аж до настання літа.
Серед поранених вогнем об’єктів є навіть будинок Росгвардії в Комсомольську-на-Амурі. У підпалі підозрювали місцевого 56-річного мешканця.
А якщо раптово на наш ресурс забреде хтось із російських громадян, зацікавлених у продовженні подібних локальних спалахів, можемо порекомендувати ознайомитися з рецептом коктейлю Молотова, також відомого як "бандерівське смузі".