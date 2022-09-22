Не хочуть на війну? У росії почалася хвиля підпалів військкоматів і не лише (фото)

Росіяни всіляко намагаються опиратися бажанню влади зібрати нове "гарматне м’ясо" на війну з Україною

Громадяни рф після оголошення про часткову мобілізацію в країні стали більш соціально активними — обурюються тим, що відбувається, в соцмережах і навіть вийшли на скромні акції протесту. Дехто ж вирішив діяти радикальніше і відновив практику підпалів будівель, так чи інакше пов’язаних з мобілізацією військовозобов’язаних. Лише за останню добу подібні випадки були офіційно зафіксовані щонайменше у трьох російських містах — Санкт-Петербурзі, Тольятті та Нижньому Новгороді.

Інформацію про інциденти зібрав "Телеграф", посилаючись на повідомлення в новинних Telegram-каналах SHOT і 360tv. На жаль, усі підпали вдалося досить швидко ліквідувати, а особливих руйнувань заподіяти вогонь не встиг.

За винятком, хіба що, Тольятті, де файно палала будівля міської адміністрації. Невідомий кинув у міськраду коктейль Молотова, що одразу підпалив вхідні двері.

Так зараз виглядає вхід до міської адміністрації Тольятті

Моментально зупинити розповсюдження спалаху не вдалося, тож пожежа пошкодила близько 10 квадратних метрів площі. Наразі співробітники будівлі усувають наслідки, а місцева поліція вишукує порушника.

Міськрада Тольятті, вид зсередини

У Нижньому Новгороді росіяни були куди виборчішими і атакували призовний пункт на вулиці Альоші Пєшкова. За інформацією російських джерел, тут знаходиться військкомат одразу двох районів міста — Ленінського та Канавінського. На жаль, особливих наслідків пожежі не зафіксовано – вогонь охопив стоматологічний кабінет будівлі.

Загалом вогнем було пошкоджено лише один квадратний метр площі, задимлення швидко помітили та ліквідували його джерело. До речі, у цьому випадку теж використовувався коктейль Молотова — на першому поверсі розбили скло, поряд виявлено уламки скляної пляшки.

На карті відмічені міста Росії, де напередодні сталися підпали

Любувалися підпалом і жителі культурної столиці росії — Санкт-Петербурга. Тут невідомі підпалили будівлю із табличкою "військовий комісаріат", що розташоване на Іликівському проспекті Ломоносова. Зазначимо, що цей населений пункт фактично є і частиною Пітера, і його передмістям — лише за 40 кілометрів від обласного центру.

На будівлі є табличка зі словами "військовий комісаріат"

Цікаво, що офіційно МНС не визнала пожежі у такому важливому інфраструктурному об’єкті. Там зазначили, що спалах справді стався, але при цьому постраждала нібито сусідня будівля, яка перебуває у користуванні місцевої церкви.

Красиво горіло – що означає культурна столиця!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що перша хвиля підпалів у російських військкоматах та призовних пунктах проходила на початку повномасштабної війни росії з Україною. Поодинокі випадки фіксувалися протягом кількох місяців, аж до настання літа.

Серед поранених вогнем об’єктів є навіть будинок Росгвардії в Комсомольську-на-Амурі. У підпалі підозрювали місцевого 56-річного мешканця.

А якщо раптово на наш ресурс забреде хтось із російських громадян, зацікавлених у продовженні подібних локальних спалахів, можемо порекомендувати ознайомитися з рецептом коктейлю Молотова, також відомого як "бандерівське смузі".