На росії збудилися через рецепт "бандерівських смузі" на "Телеграфі" — наша їм відповідь

До редакції надійшов наївний лист від путінських слідчих

Російська прокуратура на четвертому місяці повномасштабних бойових дій раптом зацікавилася рецептами коктейлів Молотова, розміщених на сайті "Телеграф" ще в перші дні після початку вторгнення.

Зокрема, ми отримали листа від прокуратури Липецької області рф, де йдеться, що на нашому ресурсі міститься "заборонена до поширення на території рф інформація". Ба більше, російські слідчі хочуть отримати дані про власника ресурсу.

Слідчі російської прокуратури реально думають, що в Україні злякаються подібних листів

Інтерес російської прокуратури викликаний інструкцією про те, як зробити коктейль Молотова у побутових умовах. Редакція "Телеграфу" може в трьох словах сформулювати відповідь прокуратурі Липецької області (і будь-яким іншим слідчим органам росії), але, щоб уникнути нецензурної лексики, просто відправимо слідчих слідом за російським військовим кораблем.

Якщо ж прокурори вирішили докладно вивчити виготовлення коктейлів Молотова, що називається "для себе", то ми додаємо до матеріалу покрокову інструкцію на YouTube.

Ми сподіваємося, що рецепти коктейлів Молотова (або як їх називають в Україні — "бандерівських смузі") та інші поради щодо боротьби з російськими окупантами, розміщені на нашому сайті, допомогли ліквідувати якусь частину "вояк" з армії країни-агресора. Слава Україні!