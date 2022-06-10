На россии возбудились из-за рецепта "бандеровских смузи" на "Телеграфе" — наш им ответ

В редакцию поступило наивное письмо от путинских следователей

Российская прокуратура на четвертом месяце полномасштабных боевых действий вдруг заинтересовалась рецептами коктейлей Молотова, которые были размещены на сайте "Телеграф" еще в первые дни после начала вторжения.

В частности, мы получили письмо от прокуратуры Липецкой области рф, где говорится, что на нашем ресурсе содержится "запрещенная к распространению на территории рф информация". Более того, российские следователи хотят получить данные о владельце ресурса.

Следователи российской прокуратуры реально думают, что в Украине испугаются подобных писем

Интерес российской прокуратуры вызван инструкцией о том, как сделать коктейль Молотова в бытовых условиях. Редакция "Телеграфа" может в трех словах сформулировать ответ прокуратуре Липецкой области (и любым другим следственным органам рф), но, дабы избежать мата, просто отправим следователей следом за русским военным кораблем.

Если же прокуроры решили подробно изучить изготовление коктейлей Молотова, что называется, "для себя", то мы прилагаем к материалу пошаговую инструкцию на YouTube.

Мы надеемся, что рецепты коктейлей Молотова (или как их называют в Украине — "бандеровских смузи") и другие советы по борьбе с российскими оккупантами, размещенные на нашем сайте, помогли ликвидировать какую-то часть "вояк" из армии страны-агрессора. Слава Украине!