Что делать, если видишь оккупанта: чем его уничтожать и куда обращаться за помощью

Жалеть врага нечего, ведь он наносит смертельные удары по украинским городам.

Украинцы восьмой день подряд сопротивляются российским оккупантам, которые пошли войной на нашу страну. Вооруженные Силы Украины без устали отражают вражеские атаки и уничтожают врагов вместе с их техникой тысячами.

"Телеграф" собрал краткую инструкцию, как гражданские украинцы могут помочь нашим военнослужащим.

Куда передавать данные о перемещении вражеской техники?

Если видите российские колонны техники или диверсионные группы оккупантов, сообщайте об этом через специальный чат-бот в Telegram.

Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.

В случае перебоев в работе бота, просьба посылать информацию в личные сообщения аккаунта.

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Как уничтожать технику противника?

С оккупантами, не жалеющими мирных жителей вообще, можно бороться и военными методами. В частности, самостоятельно изготавливать зажигательную смесь и с помощью нее уничтожать военную технику. Бронетехника, в частности, БТР, грузовики и бронеавтомобили, имеют свои уязвимые места — колеса, лобовое стекло, люки. Именно по ним нужно попасть бутылкой с зажигательной смесью.

Уязвимые места военной техники оккупантов

Однако в Минобороны призывают граждан уничтожать не российские танки, которые едут впереди колонн, а автомобили провизии — с горючим, едой, ремонтными принадлежностями. Все дело в том, что без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, враг очень быстро станет беспомощным и сдастся в плен.

Добавим, что бронетехника противника отличается не только цветом, но и специальными символами, которыми захватчики метят машины для понимания, какую часть Украины атакуют.

Как бороться с уже зашедшими в город оккупантами?

По словам представителей силовых структур, рядовые украинцы могут сопротивляться агрессору не только с оружием или коктейлем Молотова в руках, но и задерживая его колонны снабжения. Старайтесь блокировать дороги, устраивать завалы, поджигать лес, чтобы максимально усложнить продвижение кафиров.

Оккупанты могут просить у мирных жителей еду, или горючее для военной техники. В таких случаях украинцев призывают добавлять в пищу "сами знаете что", а что касается горючего, то вот несколько советов от специалистов:

смешивайте дизтопливо с бензином в соотношении 4:1 (на 4 литра дизтоплива добавить 1 л бензина);

добавляйте моторную смазку в дизель;

в канистру можно добавить 2-3 горсти песка, земли, грязи, соли, соды;

смешивайте топливо с солевым раствором;

топливную систему "убьет" сахарный сироп;

эксперты советуют портить форсунки топливной системы так: вода, растворители, кислоты, щелочи, другие химические материалы

хлор в двигателе приведет к его ржавлению.

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