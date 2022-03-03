Только Россия ответственна за гуманитарную катастрофу в Украине – немецкий европарламентарий

В Европе хорошо понимают, кто несет полную ответственность за происходящее в Украине.

Инициативы Кремля о гуманитарной помощи украинцам, после бомбардировок городов выглядят цинично. Только Путин и руководство России ответственны за гуманитарную катастрофу в Украине, — об этом в комментарии УНІАН заявил депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галлер.

"Естественно Россия и никто другой является причиной гуманитарной катастрофы в Украине, это только их ответственность и их параноидального лидера. Они думают, что мы не понимаем, что происходит, но мы все очень хорошо понимаем. Вы убиваете тысячи людей, разрушаете здания, а затем приезжаете с гуманитарной помощью. Это цинично, но это соответствует российскому мышлению и их поступках. Это просто вопиюще", — заявил политик.

"Население России находится под полным контролем российской пропаганды и фейковых новостей. Да, многие уже информированы о том, что есть на самом деле, но по-прежнему слишком много неосведомленных. Если бы все россияне знали о том, что твориться на улицах, о зверствах и безобразии, но им годами промывали мозги, готовили ко всей этой чуши, которую льет пропаганда. Так что это трудная задача, но они проснутся, как немцы после войны, многие могли тогда знать правду, но не хотели. Но правда выйдет наружу и мы надеемся их лидер будет свергнут", — подытожил Михаэль Галлер.