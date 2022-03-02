Уничтожайте провизию, а не танки: в Минобороны рассказали, как помочь военным изгнать оккупантов

Без продовольствия враги сдадутся в плен сами.

Украина уже седьмой день противостоит российскому захватчику и отбивает его дерзкие атаки. В Министерстве обороны говорят, что настало время тотального сопротивления оккупантам со стороны граждан.

Как написал на своей странице в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников, теперь целью №1 для каждого украинца должно стать уничтожение тыловых колонн российских оккупантов.

По словам министра, такая тактика очень поможет Вооруженным Силам Украины в борьбе с захватчиками.

Что нужно делать? Если через ваш город проезжает колонна техники оккупантов, то в ней нужно уничтожать не танки, а тыловую поддержку. Эти машины обычно идут за колоннами с бронетехникой и в них захватчики перевозят топливо, боекомплекты, еду, инженерную и ремонтную поддержку. Уничтожать нужно именно эти машины.

"Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным. Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашем краю. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашения по украинской земле может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация – как можно быстрее бежать из нашей страны", — пояснил министр обороны.

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