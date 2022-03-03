Що робити, якщо бачиш окупанта: чим його знищувати і куди звертатися по допомогу

Шкодувати ворога нема чого, адже він завдає смертельних ударів по українських містах.

Українці восьмий день поспіль чинять опір російським окупантам, які пішли війною на нашу країну. Збройні Сили України невтомно відбивають ворожі атаки та нищать ворогів разом з їх технікою тисячами.

"Телеграф" зібрав коротку інструкцію, як цивільні українці можуть допомогти нашим військовослужбовцям.

Куди передавати дані про переміщення ворожої техніки?

Якщо бачите російські колони техніки, чи диверсійні групи окупантів, повідомляйте про це через спеціальний чат-бот у Telegram.

Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.

В разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення акаунту.

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Як знищувати техніку ворога?

З окупантами, які не жаліють мирних жителів взагалі, можна боротися і військовими методами. Зокрема, самостійно виготовляти запальну суміш і за допомогою неї знищувати військову техніку. Бронетехніка, зокрема БТР, вантажівки та бронеавтомобілі, мають свої вразливі місця — колеса, лобове скло, люки. Саме по них треба поцілити пляшкою із запальною сумішшю.

Вразливі місця військової техніки окупантів

Однак, у Міноборони закликають громадян знищувати не російські танки, які їдуть попереду колон, а автомобілі провізії — з пальним, їжею, приладдям для ремонту. Вся річ у тому, що без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, ворог швидко стане безпорадним і сам здасться у полон.

Додамо, що бронетехніка противника відрізняється від української не лише кольором, а й спеціальними символами, якими загарбники мітять машини для розуміння, яку частину України атакують.

Як боротися з окупантами, які вже зайшли у місто?

За словами представників силових структур, рядові українці можуть чинити опір агресору не лише зі зброєю або коктейлем Молотова в руках, а й затримуючи його колони постачання. Намагайтеся блокувати дороги, влаштовувати завали, підпалювати ліс, щоб максимально ускладнити просування окупантів.

Окупанти можуть просити у мирних жителів їжу, або ж пальне для військової техніки. У таких випадках українців закликають додавати у їжу "самі знаєте що", а щодо пального, то ось кілька порад від фахівців:

змішуйте дизпаливо з бензином у співвідношенні 4:1 (на 4 літри дизпалива додати 1 л бензину);

додавайте моторне мастило в дизель;

в каністру можна додати 2-3 жмені піску, землі, бруду, солі, соди;

змішуйте паливо із сольовим розчином;

паливну систему "вб’є" цукровий сироп;

експерти радять псувати форсунки паливної системи так: вода, розчинники, кислоти, луги, інші хімічні матеріали

хлор у двигуні призведе до його іржавіння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які пристрої наведення використовують росіяни і як їх треба знищувати.