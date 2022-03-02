Знищуйте провізію, а не танки: у Міноборони розповіли, як допомогти військовим вигнати окупантів

Без харчів вороги здадуться у полон самі.

Україна вже сьомий день поспіль протистоїть російському загарбнику та відбиває його зухвалі атаки. У Міністерстві оборони кажуть, що настав час тотального опору окупантам з боку громадян.

Як написав на власній сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков, тепер ціллю №1 для кожного українця має стати знищення тилових колон російських окупантів.

За словами міністра, така тактика дуже допоможе Збройним Силам України у боротьбі з загарбниками.

Що треба робити? Якщо через ваше місто проїжджає колона техніки окупантів, то у ній треба нищити не танки, а тилову підтримку. Ці машини, зазвичай, йдуть за колонами з бронетехнікою й у них загарбники перевозять паливо, боєкомплекти, їжу, інженерну та ремонтну підтримку. Знищувати треба саме ці машини.

"Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним. Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому краю. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім. Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втекти з нашої країни", — пояснив міністр оборони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відрізнити техніку ворога від української.