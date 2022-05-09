Спалахнув ще один військкомат: у росії триває низка підпалів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 36
Вмирати за ідеали путіна горять бажанням не всі
У росії продовжують палити військкомати. Не минуло й тижня після підпалу в Ханти-Мансійському автономному окрузі, як запалало в Череповці.
Двоє невідомих молодих людей коктейлями Молотова розправилися із установою на вулиці Краснодонців.
Чому росії не виграти війну проти України?
Вони кинули в неї кілька пляшок із запалювальною сумішшю. "Давай, ще, ще", — на відео чути, зокрема, й ненормативну лексику, якій один із паліїв підбадьорює другого.
На записі видно, як вікна будівлі спалахнули після влучення. Череповець — місто у Вологодській області росії, районний центр.
Зазначимо, що низка підпалів військкоматів у росії почалася два місяці тому з загоряння в Московській області. Невідомий повідомив, що є противником війни в Україні.
Горіли військкомати також і під Саранськом. Об’єктами для коктейлів Молотова ставали не лише військкомати, які збирали людей для відправки на війну проти України, а й поліцейські автозаки вже в столиці росії, Москві.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в росії можуть оголосити загальну мобілізацію. При цьому експерти мають сумніви щодо її ефективності — для них немає інфраструктури, спорядження, командирів. Марність мобілізації бачать і аналітики в росії, але з іншої причини.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-