Вмирати за ідеали путіна горять бажанням не всі

У росії продовжують палити військкомати. Не минуло й тижня після підпалу в Ханти-Мансійському автономному окрузі, як запалало в Череповці.

Двоє невідомих молодих людей коктейлями Молотова розправилися із установою на вулиці Краснодонців.

Чому росії не виграти війну проти України?

Вони кинули в неї кілька пляшок із запалювальною сумішшю. "Давай, ще, ще", — на відео чути, зокрема, й ненормативну лексику, якій один із паліїв підбадьорює другого.

На записі видно, як вікна будівлі спалахнули після влучення. Череповець — місто у Вологодській області росії, районний центр.

Місце розташування військкомату на карті Череповця

Зазначимо, що низка підпалів військкоматів у росії почалася два місяці тому з загоряння в Московській області. Невідомий повідомив, що є противником війни в Україні.

Горіли військкомати також і під Саранськом. Об’єктами для коктейлів Молотова ставали не лише військкомати, які збирали людей для відправки на війну проти України, а й поліцейські автозаки вже в столиці росії, Москві.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в росії можуть оголосити загальну мобілізацію. При цьому експерти мають сумніви щодо її ефективності — для них немає інфраструктури, спорядження, командирів. Марність мобілізації бачать і аналітики в росії, але з іншої причини.