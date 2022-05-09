Укр

Вспыхнул еще один военкомат: в россии продолжается череда поджогов (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Окрестности военкомата в Череповце Новость обновлена 09 мая 2022, 09:29
Окрестности военкомата в Череповце

Умирать за идеалы путина горят желанием не все

В россии продолжают жечь военкоматы. Не прошло и недели после поджога в Ханты-Мансийском автономном округе, как запылало в Череповце.

Двое неизвестных молодых людей коктейлями Молотова расправились с учреждением на улице Краснодонцев.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Они метнули в него несколько бутылок с зажигательной смесью. "Давай, еще, еще", — на видео слышна, в том числе, и ненормативная лексика, которой один из поджигателей подбадривает второго.

На записи видно, как окна здания вспыхнули после попадания. Череповец — город в Вологодской области рф, районный центр.

Место расположения военкомата на карте Череповца
Место расположения военкомата на карте Череповца

Отметим, что череда поджогов военкоматов в россии началась два месяца назад с возгорания в Московской области. Неизвестный сообщил, что является противником войны в Украине.

Горели военкоматы также и под Саранском. Объектами для коктейлей Молотова становились не только военкоматы, собирающие людей для отправки на войну против Украины, но и полицейские автозаки — уже в столице россии, Москве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию. При этом эксперты сомневаются в ее эффективности — для них нет инфраструктуры, снаряжения, командиров. Бесполезность мобилизации видят и аналитики в россии, но по другой причине.

Теги:
#Россия #Коктейль Молотова #Череповец #Военкомат
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