Вспыхнул еще один военкомат: в россии продолжается череда поджогов (видео)
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Умирать за идеалы путина горят желанием не все
В россии продолжают жечь военкоматы. Не прошло и недели после поджога в Ханты-Мансийском автономном округе, как запылало в Череповце.
Двое неизвестных молодых людей коктейлями Молотова расправились с учреждением на улице Краснодонцев.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Они метнули в него несколько бутылок с зажигательной смесью. "Давай, еще, еще", — на видео слышна, в том числе, и ненормативная лексика, которой один из поджигателей подбадривает второго.
На записи видно, как окна здания вспыхнули после попадания. Череповец — город в Вологодской области рф, районный центр.
Отметим, что череда поджогов военкоматов в россии началась два месяца назад с возгорания в Московской области. Неизвестный сообщил, что является противником войны в Украине.
Горели военкоматы также и под Саранском. Объектами для коктейлей Молотова становились не только военкоматы, собирающие людей для отправки на войну против Украины, но и полицейские автозаки — уже в столице россии, Москве.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию. При этом эксперты сомневаются в ее эффективности — для них нет инфраструктуры, снаряжения, командиров. Бесполезность мобилизации видят и аналитики в россии, но по другой причине.
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