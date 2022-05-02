В центре Москвы после "коктейля Молотова" чуть не сгорел полицейский автозак (фото)
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Мотивы нападавшего пока не выяснили
В понедельник, 2 мая, в самом центре Москвы (РФ) мужчина бросил "коктейль Молотова" в полицейский автозак, припаркованный там. Позже активиста удалось задержать, однако его мотивы до сих пор неизвестны.
Как передает Telegram-канал Baza, все произошло недалеко от памятника Карла Маркса на площади Революции — там всегда стоят несколько автобусов полиции. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении автобусов, она попала в один из них и автозак загорелся.
Судя по кадрам с места событий, на транспортном средстве начала гореть сторона передней части. Один из свидетелей инцидента сообщил, что автобус "горел несколько минут", а затем его потушили.
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Позже стало известно, что мужчину, бросившего "коктейль Молотова" в автозак, задержали. По непроверенной информации, метателем "коктейля Молотова" оказался 45-летний уроженец Москвы Виталий Кольцов. Мотивы нападающего неизвестны.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в самом центре Москвы 40-летнего мужчину задержали за то, что он был обут в кроссовки сине-желтого цвета. Правоохранители назвали обувь "средством агитации" и выписали на владельца штраф в размере 10 тысяч рублей (около 3500 гривен).
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